Dorukhan için görüşüyoruz

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan, Dorukhan Toköz'ün yeni temsilcisi Ahmet Bulut, "Henüz ortada bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu bir süreç. Bir kere görüşürsünüz, ikinci, üçüncü hatta dört ve beşinci görüşmeyi yaparsınız. Normal işleyen bir görüşme süreci. Henüz karar vermedik. Beşiktaş yönetimiyle bugünlerde bir kez daha görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.