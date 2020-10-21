Haberler Beşiktaş Dorukhan için görüşüyoruz

Dorukhan için görüşüyoruz

Radyospor'dan 'ın sorusunu yanıtlayan, 'ün yeni temsilcisi , "Henüz ortada bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Dorukhan için görüşüyoruz

Radyospor'dan 'ın sorusunu yanıtlayan, 'ün yeni temsilcisi , "Henüz ortada bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu bir süreç. Bir kere görüşürsünüz, ikinci, üçüncü hatta dört ve beşinci görüşmeyi yaparsınız. Normal işleyen bir görüşme süreci. Henüz karar vermedik. yönetimiyle bugünlerde bir kez daha görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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