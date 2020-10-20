Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya yaptığı teklif belli oldu!

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon başında 3 yıllık imza attırıp ocak ayında görevine son verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile arasındaki alacak sorununu çözmek için yeni hamle yaptı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, toplam 36 milyon TL'lik sözleşmesinden kalan alacaklarını talep eden Avcı'yı ikna etmek için, ortak dostları Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı'dan aracı olmasını istedi. Kiğılı ile eski hocasına mesaj gönderen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti. Avukatını devreye sokan 57 yaşındaki teknik adamın vereceği yanıt bekleniyor.



FESİHTEN SONRA ÖDEME YAPILMADI

Beşiktaş'ta görev aldığı süreden hiç alacağı olmayan Abdullah Avcı'ya sözleşme feshinden sonra ödeme yapılmazken, anlaşma çabalarından da sonuç alınamamıştı. 2022 Haziran ayına kadar 12 milyon TL'den daha az bir rakama başka takıma imza atması halinde aradaki farkı ödemek zorunda olacak yönetim, bunu şimdiden çözerek sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

KAMPA SÜRPRİZ ZİYARET

Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan "Kamp Tayfa" ekibinin Marmaracık Gençlik Kampı'nda yaptıkları kampa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu Ömer Tayyip Erdoğan misafir oldu. Kemal Ekşioğlu, Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji gibi ünlü isimlerin aralarında bulunduğu radyo programcıları kampta geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimledi.

(Sabah)