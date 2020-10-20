Haberler Beşiktaş Ahmet Bulut'tan Dorukhan Toköz açıklaması!

'tan açıklaması!

ve 'nin gündeminde olan milli futbolcu ile ilgili menajer 'tan açıklama geldi. Bulut, 'ın sözleşme yenilemek istediği yıldız futbolcu ile ilgili, "Henüz ortada bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu bir süreç... Bir kere görüşürsünüz, ikinci, üçüncü hatta dört ve beşinci görüşmeyi yaparsınız. Normal işleyen bir görüşme süreci. Henüz karar vermedik. Beşiktaş yönetimiyle bugünlerde bir kez daha görüşeceğiz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 16:29
Ahmet Bulut'tan Dorukhan Toköz açıklaması!

ekiplerinden forması giyen 'ün menajerinden açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların gündemindeki konulardan bir tanesi Dorukhan Toköz'le sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği meselesi...

2018-19 sezonunun başından 'dan transfer edilen ve ilk sezonunda başırılı bir performans sergileyen Dorukhan, geçen sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla süre alamamıştı. Beşiktaş'ın bir önceki yönetimi ise milli futbolcuya sözleşmesini uzatma ve aldığı ücreti yükseltme sözü vermişti.

Yeni sözleşme konusunda henüz kesin bir sonuç alınmadı. Beşiktaş'taki ilk sezonundan sonra Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan, devre arası için ve 'nin gündemine geldi haberlerine konu oluyor.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Dorukhan'ın yeni temsilcisi , "Henüz ortada bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu bir süreç... Bir kere görüşürsünüz, ikinci, üçüncü hatta dört ve beşinci görüşmeyi yaparsınız. Normal işleyen bir görüşme süreci. Henüz karar vermedik. Beşiktaş yönetimiyle bugünlerde bir kez daha görüşeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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