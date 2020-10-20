Ahmet Bulut'tan Dorukhan Toköz açıklaması!

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların gündemindeki konulardan bir tanesi Dorukhan Toköz'le sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği meselesi...

2018-19 sezonunun başından Eskişehirspor'dan transfer edilen ve ilk sezonunda başırılı bir performans sergileyen Dorukhan, geçen sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla süre alamamıştı. Beşiktaş'ın bir önceki yönetimi ise milli futbolcuya sözleşmesini uzatma ve aldığı ücreti yükseltme sözü vermişti.

Yeni sözleşme konusunda henüz kesin bir sonuç alınmadı. Beşiktaş'taki ilk sezonundan sonra Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan, devre arası için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi haberlerine konu oluyor.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Dorukhan'ın yeni temsilcisi Ahmet Bulut, "Henüz ortada bir şey yok. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu bir süreç... Bir kere görüşürsünüz, ikinci, üçüncü hatta dört ve beşinci görüşmeyi yaparsınız. Normal işleyen bir görüşme süreci. Henüz karar vermedik. Beşiktaş yönetimiyle bugünlerde bir kez daha görüşeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.