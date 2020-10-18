Dorukhan Toköz'den sözleşme talebi! İşte o rakam

Başkan Çebi'nin 'vazgeçilmez değil' imasında bulunduğu Dorukhan, menajerini değiştirdikten sonra Beşiktaş'la hiç görüşmedi. Başarılı oyuncu, ocakta bazı Süper Lig ve Avrupa kulüpleriyle masaya oturacak.

Yeni transferlerin tanıtımı için önceki gün düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin verdiği en önemli mesajlardan biri Dorukhan Toköz'e yönelikti. Çebi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve Ocak 2021'den itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilecek olan genç futbolcu için, "Beşiktaş'ta kalmak istediği takdirde kontrat imzalayacaktır. İstemediği takdirde Allah yolunu açık etsin" diyerek, kesinlikle 'vazgeçilmez' olmadığını ima etti.



İŞTE İSTEDİĞİ RAKAM



Temmuz 2018'de Eskişehirspor'la yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve yıllık 350 bin Euro'ya imza atan Dorukhan'ın uzun süredir ücretine zam istediği biliniyordu. 24 yaşındaki futbolcunun menajerleri bu konuda birkaç kez Beşiktaş yöneticileri ile görüştü ancak olumlu sonuç alamadı. Peki Dorukhan Toköz, siyah beyazlı kulüple sözleşme yenilemek için ne kadar istiyor? Hürriyet'in haberine göre; şu an kazandığı paranın 4 katından fazlasını; 1 milyon 500 bin Euro talep ediyor. Beşiktaş'tan alınan bilgilere göre, siyah beyazlıların bu rakamı kabul etmesi mümkün değil.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO



Temsil haklarını menajer Ahmet Bulut'a verdikten sonra Beşiktaş yönetimi ile herhangi bir görüşme yapmayan Dorukhan'ın ocak ayında Süper Lig ve Avrupa'dan bazı takımlarla masaya oturacağı belirtildi. Siyah beyazlı kulübe geldiği ilk sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a dek yükselen genç oyuncu, Lazio ve Genoa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün radarına girmişti. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından yeni yeni oynamaya başlayan Dorukhan, bu sezon 6 maçta forma giyip 1 asist yaptı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla 40 maça çıkarken, 3 gol, 4 asist üretti.