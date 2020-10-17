Ahmet Nur Çebi: Güneş keşke gitmeseydi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımın başında kalması gerektiğini ve ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Başkan Çebi, "Şenol hoca, keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Bunu açık açık söylüyorum. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Olsun gönlümüze su serpiyoruz. Milli takımı güneşli günlere hazırlıyor. Ona milli takımımızda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluk kazanmış ve armaya 3. yıldızı takmıştı.

AVUKATI MUHATAP ALMAM

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile görüşmelerin sürdüğünü ve çözüm aradıklarını söyledi. Avcı'nın 3 yıllık kontratı olduğunu dile getiren Çebi, "Ayrıldığından beri ödeme yapmadık. Avukatını muhatap almak istemiyorum" dedi.