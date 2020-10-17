Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: Güneş keşke gitmeseydi

: Güneş keşke gitmeseydi

Başkan Çebi, “Şenol hoca keşke ’tan gitmeseydi. Kendisi istemedi ona yapılan baskı ve oyunlar neticesinde ayrılmak zorunda kaldı” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 21:33 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Ahmet Nur Çebi: Güneş keşke gitmeseydi

Başkanı , siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü 'in takımın başında kalması gerektiğini ve ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Başkan Çebi, "Şenol hoca, keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Bunu açık açık söylüyorum. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Olsun gönlümüze su serpiyoruz. Milli takımı güneşli günlere hazırlıyor. Ona milli takımımızda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluk kazanmış ve armaya 3. yıldızı takmıştı.

AVUKATI MUHATAP ALMAM

Ahmet Nur Çebi, ile görüşmelerin sürdüğünü ve çözüm aradıklarını söyledi. Avcı'nın 3 yıllık kontratı olduğunu dile getiren Çebi, "Ayrıldığından beri ödeme yapmadık. Avukatını muhatap almak istemiyorum" dedi.

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