Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Tyler Boyd kararı! Ocak ayında...

'tan kararı! Ocak ayında...

’un ismini ’ye bildirmeyen ancak ’yi yıldızı takımla birlikte çalıştıran yönetimi, Ocak’ta lisansı aktifleştirecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan Tyler Boyd kararı! Ocak ayında...

'ta ile ilgili yeni bir karar alındı. Kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Beşiktaş'ın listesine hangi dört oyuncuyu yazmayacağı merak konusu olmuştu. Kadro dışı kalan Mirin, Lens ve Douglas dışında 4. oyuncu için N'Koudou, Ljajic gibi isimler konuşulurken, Boyd'un ismi TFF'ye bildirmemişti. Ancak lisansı dondurulan Tyler Boyd'un antrenmandaki performansı 'ın kararını değiştirdi.

GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerinde transfer döneminin açık olmasına rağmen Beşiktaş, Tyler Boyd'u takımda tutmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ocak ayında 'e verilecek arada 'li futbolcunun lisansını yeniden aktifleştirip takıma dahil edeceği belirtildi. Boyd'un bu süreçte kadar takımla birlikte çalışmalara devam etmesi beklenirken; Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuyu göndermeyi kesinlikle düşünmüyor.

BİZE ULAŞIN