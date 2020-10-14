Aboubakar: Beşiktaş ile hikayemizin devamını yazmaya geldim

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, siyahbeyazlı ekibin dün akşamki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyahbeyazlı ekiple yarım kalan hikayesini devam ettirmek için burada olduğunu söyleyen Aboubakar, "Kulübe, yöneticilere, teknik heyete ve takım arkadaşlarıma beni sıcak şekilde karşıladıkları için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu. O hikayenin devamını yazmaya geri geldim" dedi.

BANA GÜVENİYORLAR

Son 2 sezonda sadece 2 kez 90 dakika sahada kaldığı hatırlatılan Aboubakar, "Belli bir döneme ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar süreceği bana bağlı. Ben de bu meydan okumaya ruhen hazırım. Dediğiniz zorluğu, en kısa zamanda aşacağım. Bu kulübü tanıyorum. Burası benim evim. Taraftarı, başkanı, çalışanları tanıyorum. Bana güvenen bir kulüp var. Daha çok süre alacağımı biliyorum. Bana karşı bir güven var. Ben buraya çalışıp, bu kulübe bir şeyler vermeye geldim" diye konuştu.

SÖZLEŞME FESİH MADDESİ VAR!

Beşiktaş ile yaptığı sözleşmesinde sakatlığıyla ilgili bir madde olduğunu itiraf eden Aboubakar, "Evet, böyle bir madde var. Buna rağmen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bu şartlar altında bile beni bu kadar iyi karşıladıkları için. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Geçmiş dönemde bir sakatlığım oldu. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Şu anda iyiyim, oynamaya hazırım" dedi.

30 GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Gol sayısı olarak bir hedefi olup olmadığı sorulan Aboubakar, "Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz gerekiyor. 30 gol atarsınız ama takım olarak bir şey kazanamazsınız. Bunun benim açımdan bir anlamı yok. Takıma faydalı olmak gerekiyor. Takım olarak gelişmemiz, mevcut kadroyla yükselmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

9 NUMARADA DAHA İYİYİM

Kendisini 9 numarada daha rahat hissettiğini vurgulayan tecrübeli golcü "Ben 9 numarayım ve bu bölgede kendimi rahat istiyorum. Benden istenirse kanatta da oynarım. Biz burada emek veriyoruz, çalışıyoruz. Birbirimizle mücadele etmiyoruz, kupalar için mücadele ediyoruz. Onun için 1'inci, 2'nci santrfor söylemine katılmıyorum" diye konuştu.

TARAFTARI KALBİMDEN SİLEMEM

Porto forması ile Vodafone Park'ta çıktığı karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarına 3'lü çektirmesi sorulan Kamerunlu, "Burada bana insanlar çok iyi davrandı. Kalbimin derinliklerinden taraftar grubunu kimse silemezdi. O anda da ölümsüzleşti. Transfer klibini çekerken de çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞLE KIYASLAMAM

Geçtiğimiz dönemde geldiği Beşiktaş ile şimdiki takımı kıyaslamasının doğru olmayacağını söyleyen Aboubakar, "Bu kıyaslama doğru olmaz. Yeni bir takımız, ben de yeni geldim. Önce hocamızın bizden istediğini çok iyi anlayıp, sahaya aktarmamız lazım. Ekip olarak gerçekten iyi oyunculardan kuruluyuz ve her şey daha güzel olacak" dedi.

SAYGI KARŞILIKLIDIR!

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Aboubakar, "Sergen hoca ile ilişkilerimiz iyi. Sadece onunla da değil, bütün herkesle iyi. Çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı, onların da bana duyacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

PORTO'DA HOCAMIZ OYNATMADI

Porto'da geçen sezon çok fazla forma şansı bulamama sebebinin teknik direktör tercihi olduğunu belirten Kamerunlu golcü, "Antrenmanlarda yüzde 100'ümü verdim. Nürnberg maçında da bana şans geldi ve 2 gol attım. Sonrasında yine forma şansı bulamadım. Bu tamamen hocanın tercihiydi. Buna da saygı duymak lazım" diye konuştu.

İŞLER KÖTÜ GİTTİ

Aboubakar son olarak, "Buradan Porto'ya gittiğimde sakatlık dönemine kadar devamlı oynuyordum. Sakatlandıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. Şu anda buradayım. Porto ile de 1 yıllık sözleşmem vardı ama ben oynamayı tercih ettim. İspanya'dan da teklif aldım ama burada bana güvenen bir kulüp vardı. 1+1 yıllık anlaşmam var, yeniden oynayıp güven tazeleyeceğim" dedi.