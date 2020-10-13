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'ta kalan 'a bir talip daha!

'ta Mirin, Douglas ve 'in ardından kalan 'a flaş bir talip çıktı. Ülkesinden iki takımın ilgilendiği 'li futbolcu için ekibi devreye girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:24
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a bir talip daha!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda Mirin, Douglas ve 'in ardından kalan son isim 'li olmuştu.

Yıldız futbolcunun kadro dışı kalması ülkesinde gündem olmuş, yıldız futbolcu için ABD'den iki takımın devreye girdiği iddia edilmişti.

BİR TALİP DAHA ÇIKTI

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd'a bir talip daha çıktı.

Takvim'in haberine göre; ABD'li futbolcunun eski kulübü olan ekibi yıldız futbolcuyu gündemine aldı.

Avustralya ekibinin önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılarla temasa geçeceği öne sürülüyor.

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