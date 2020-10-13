Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a bir talip daha!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda Mirin, Douglas ve Jeremain Lens'in ardından kadro dışı kalan son isim ABD'li Tyler Boyd olmuştu.
Yıldız futbolcunun kadro dışı kalması ülkesinde gündem olmuş, yıldız futbolcu için ABD'den iki takımın devreye girdiği iddia edilmişti.
BİR TALİP DAHA ÇIKTI
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd'a bir talip daha çıktı.
Takvim'in haberine göre; ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix yıldız futbolcuyu gündemine aldı.
Avustralya ekibinin önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılarla temasa geçeceği öne sürülüyor.