Vida'nın maliyeti 21 milyon euro

Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final oynayan Vida, o dönem Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'dan çok sayıda teklif almasına rağmen Beşiktaş'ta kalmıştı. Hırvat stoper, siyah-beyazlılardan kazandığı 3,5 milyon euro senelik ücrete yaklaşan olmadığı için kariyerini İstan bul'da devam ettirmişti. Vida'nın, transfer edil - diği günden bu yana Beşiktaş'a olan mali - yeti ise şöyle: Menajerlik ücreti: 1 milyon - 640 bin euro;. İmza parası: 1 milyon 500 bin €. Yıllık ücret toplamı: 16 milyon 650 bin euro;. Domagoj Vida'ya taahhüt edilen faiz borcu: 625 bin euro. Toplam maliyet: 20 milyon 415 bin euro.