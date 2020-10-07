Haberler Avrupa’dan Futbol Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir resmen Hajduk Split'te!

'tan ayrılan resmen 'te!

ile yollarını ayıran , ile anlaşmaya vardı. Hırvatistan 1. Lig ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferini resmen açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Umut Nayir, 400 bin euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:35 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 01:55
Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir resmen Hajduk Split'te!

, 'ın kadro dışı bıraktığı 'in transferini resmen açıkladı. Hırvat ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

SATIN ALMA MADDESİ ŞARTI
Umut Nayir, Hajduk Split'te 20 gole etki etmesi durumunda 400 bin euroluk mecburi satın alma maddesi devreye girecek. Sağ ayaklı golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.

İmza sonrasında konuşan Umut, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Umut Nayir, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk oyuncu oldu.

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