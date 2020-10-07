Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika | Mario Götze PSV Eindhoven'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika | 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Hollanda ekibi , döneminde ismi 'la da anılan 'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Alman yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. | Son dakika transfer haberleri

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 13:25
Son dakika | Mario Götze PSV Eindhoven'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

ekiplerinden , Alman oyuncu 'yi etti.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, 'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen Götze, 2013'te 'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 'nda Almanya ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

Götze, Bundesliga kariyerinde Borussia Dortmund ile iki, Bayern Münih ile üç lig şampiyonluğu yaşadı.

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