Üzüldüm ve çok kırıldım!

HEYECANLIYIM
Umut Nayir, Hajduk Split'in projesinin kendisini etkilediğini ve Hırvat ekibinin teklifini kabul ettiğini kaydetti. Başarılı oyuncu, Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama Hajduk'un projeleri bana inandırıcı geldi. Böyle bir projenin içerisinde olacağım için heyecanlıyım. İnşallah daha güzel bir kariyer beni bekliyor. Ülkemi ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" diye konuştu.
DESTEK VERDİLER
Umut kendisine destek veren taraftarlara da teşekkür etti ve şunları söyledi: Kadro dışı bırakılmam hayal kırıklığı oldu. Bu süreci geride bırakmam gerekiyor. Taraftarlarımızdan çok büyük destekler aldım, onlara da çok teşekkür ediyorum.