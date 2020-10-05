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Üzüldüm ve çok kırıldım!

'ta bırakılan ve 'le anlaşan , siyah-beyazlı ekibi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Üzüldüm ve çok kırıldım!
'ta bırakılan ve 'le anlaşan , siyah-beyazlı ekibi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Hırvatistan yolculuğu öncesi A Spor'a konuşan genç golcü, "Kadro dışı kalmayı kabullenmekte zorlandım. Üzüldüm, kırıldım ama geçti. Biraz duygusallık var. Tırnaklarımla kazıyarak bir şeylere ulaştım. Takım zaten zor bir durumdan geçiyor, ben de ekstra kaos yaratmak istemiyorum" dedi.

HEYECANLIYIM
Umut Nayir, Hajduk Split'in projesinin kendisini etkilediğini ve Hırvat ekibinin teklifini kabul ettiğini kaydetti. Başarılı oyuncu, Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama Hajduk'un projeleri bana inandırıcı geldi. Böyle bir projenin içerisinde olacağım için heyecanlıyım. İnşallah daha güzel bir kariyer beni bekliyor. Ülkemi ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" diye konuştu.

DESTEK VERDİLER
Umut kendisine destek veren taraftarlara da teşekkür etti ve şunları söyledi: Kadro dışı bırakılmam hayal kırıklığı oldu. Bu süreci geride bırakmam gerekiyor. Taraftarlarımızdan çok büyük destekler aldım, onlara da çok teşekkür ediyorum.
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