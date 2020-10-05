Ghezzal Beşiktaş'ta

Beşiktaş ile ilgili dün akşam saatlerinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı takımın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Rachid Ghezzal'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı dile getirildi. Dün Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybeden ve 4 hafgtada 4 puan toplayabilen, Beşiktaş, 28 yaşındaki Cezayirli oyuncunun transferi konusunda İngiliz kulübü Leicester ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağlandı.



14 MİLYON ÖDENMİŞTİ

Beşiktaş'ın bugün Cezayirli yıldız ile ilgili belgeleri federasyona yetiştirip transferi noktalaması bekleniyor. Kartal'ın yeni transferi Rachid Ghezzal futbola Lyon altyapısında başladı. Cezayirli sağ kanat, 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz gitti. 2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya satan Leicester City tarafından 14 milyon euro bonservisle alınan Ghezzal, burada başarılı olamamış, geçen yılı da İtalya'da Fiorantina'da kiralık olarak geçirmişti.



198

Ghezzal, bugüne kadar 198 resmi maçta çıktı. Lyon'da 119 karşılaşmada 14 gol, 20 asistle oynadı. Monaco'da 35, Leicester'da 23 ve Fiorirentina'da ise 21 maçta forma giydi.