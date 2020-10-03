Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu.
Süpoer Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.
Beliktaş'ın yeni transferi Josef de Souza kadroya dahil edildi.
Henüz lisansı çıkmayan Rossier ve sakatlığı bulunan N'Koudou kadroda yer almadı.
N'KOUDOU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan N'Koudou için Beşiktaş'tan açıklama geldi.
İŞTE AÇIKLAMA:
Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır.
İŞTE KADRO: