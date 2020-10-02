Haberler Beşiktaş Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta!

resmen 'ta!

çalışmalarını sürdüren , bir ismi daha resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, son olarak forması giyen savunma oyuncusu 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:13 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta!

'ın anlaşmaya vardığı Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki , sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin Euro maaş ödenecek. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında 200 bin Euro kiralık ücreti alacak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre anlaşmada 7 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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