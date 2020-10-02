Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin Euro maaş ödenecek. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında 200 bin Euro kiralık ücreti alacak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre anlaşmada 7 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon kulübünde bulunan futbolcu Valentin Rosier ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Valentin Rosier'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.