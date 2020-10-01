Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier İstanbul'da

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier ile anlaşma sağlamıştı.

Yıldız futbolcu siyah-beyazlı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi.

VALENTİN ROSİER KİMDİR?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğan Valentin Rosier, futbola 2002 yılında FC Albiassain altyapısında başladı. Sağ bek, 2015 yılına kadar 5 ayrı altyapıda top koşturdu.

2015-2016 sezonunda Rodez AF altyapısından A takıma çıkarılan oyuncu, tam 1 sezon sonra dikkat çekici oyunu ile Fransa'nın Dijon takımına transfer oldu. Dijon takımında 3 sezon top oynayan bek, 78 maça çıktı. 2019-2020 sezonunda 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting CP takımına transfer oldu. Ayrıca 5 sezonda 3 ayrı kulüpte forma terleten Valentin Rosier'in hiç golü bulunmuyor.

Ülkesi Fransa'nın da U21 takımında da oynayan sağ bek, 4 defa maça çıktı.