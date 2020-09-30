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Son dakika haberi: istedi devreye girdi! Yıldız stoper...

Domagoj Vida'nın performansından memnun olmayan ve stoper takviyesi planlayan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İtalyan basınından haberlere göre siyah-beyazlılar, 'nin de etmek için uğraş verdiği ancak gerçekleştiremediği Bastos'u kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:09
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istedi Beşiktaş devreye girdi! Yıldız stoper...

'den Vedat Muriqi'yi eden İtalya Serie A ekibi Lazio, takımlarıyla yeni bir pazarlık içine girmeye hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'a göre Lazio iki oyuncusu ile yollarını ayırmak istiyor. Wallace için ile anlaşma sağlayan İtalyan ekibinin Bastos için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

BASTOS İÇİN BEŞİKTAŞ VE PORTO DEVREDE!
Angolalı stoper için ve Porto'nun teklif yapmaya hazırlandıkları bildirildi. Bastos'un ismi transfer döneminde ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Bastos'un Beşiktaş veya Porto'ya satışını gerçekleştirmek adına çalışmalarda bulunduğu ifade edilmekte.

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