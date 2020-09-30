Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istedi Beşiktaş devreye girdi! Yıldız stoper...

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi transfer eden İtalya Serie A ekibi Lazio, Türkiye takımlarıyla yeni bir pazarlık içine girmeye hazırlanıyor.



Corriere dello Sport'a göre Lazio iki oyuncusu ile yollarını ayırmak istiyor. Wallace için Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayan İtalyan ekibinin Bastos için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.



BASTOS İÇİN BEŞİKTAŞ VE PORTO DEVREDE!

Angolalı stoper için Beşiktaş ve Porto'nun teklif yapmaya hazırlandıkları bildirildi. Bastos'un ismi transfer döneminde Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Bastos'un Beşiktaş veya Porto'ya satışını gerçekleştirmek adına çalışmalarda bulunduğu ifade edilmekte.