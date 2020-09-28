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Mensah da vasattı

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı istenilen futbolu ortaya koyamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:09 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Mensah da vasattı

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı istenilen futbolu ortaya koyamadı. Ganalı futbolcu orta sahada pas bağlantısını kuramadı. Dorukhan, Atakan, Boyd ve Ljajic ile iletişimi zayıftı. Orta sahadaki tüm isimler dökülünce için hezimet kaçınılmaz oldu.

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