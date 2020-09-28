Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı Bernard Mensah istenilen futbolu ortaya koyamadı. Ganalı futbolcu orta sahada pas bağlantısını kuramadı. Dorukhan, Atakan, Boyd ve Ljajic ile iletişimi zayıftı. Orta sahadaki tüm isimler dökülünce Beşiktaş için hezimet kaçınılmaz oldu.
Mensah da vasattı
Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı Bernard Mensah istenilen futbolu ortaya koyamadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:09 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50