Haberler Beşiktaş Kalinic transferinde son tango! Beşiktaş teklif yükseltti

Kalinic transferinde son tango! teklif yükseltti

transferi için yoğun mesai harcayan , son hamlesini de yaptı. İmza parası alamadığı için 3 milyon euro isteyen Hırvat forvete yapılan teklif 2 milyon 750 bin euro'ya çıkarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:43
Kalinic transferinde son tango! Beşiktaş teklif yükseltti

Aboubakar'dan sonra 'i de kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi planlayan , Hırvat yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Taraflar bonuslarla birlikte ilk etapta 2.5 milyon euro'ya anlaşırken, 32 yaşındaki futbolcu son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talep etmişti.

Takvim'in haberine göre; Bunun üzerine , imkânlarını zorlayarak golcü oyuncuya önerdiği rakama 250 bin euro zam yaparak, 2 milyon 750 bin euro'ya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolcudan da istediği rakamdan 250 bin Euro indirim yapması istendi. Roma Kulübü'nün de ilgilendiği Kalinic'e kararını bir an önce vermesi gerektiği bildirildi. Beşiktaş, oyuncuyla anlaşması halinde taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Kalinic'in kulübü 'e ise cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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