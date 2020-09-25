Rotasyon değil!

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, ilk yarıda 3 net pozisyon bulduklarını ama maçı koparamadıklarını söyledi. Şahin, "Yenildiğiniz zaman çıkardığınız kadro beğenilmez. Bu kadroyu çıkardığımızda rotasyon düşünmedik. Çok kötü oynadığımız bir maç da değil. Maçı koparabileceğimiz çok fazla pozisyon var. Yenilince tartışmalar olur tabii. Büyük hedeflerimiz var. Bu sene için bunu başaramadık. Bundan sonrasına bakacağız. Avrupa'dan elenmek istemezdik" dedi. Şahin, yeni transferler Aboubakar'ın durumuna bakıp oynayıp oynamayacağına bakacaklarını ayrıca De Souza'nın da evraklarının hazır olmadığı için forma giymediğini de belirtti.

6 OYUNCU YOK

Beşiktaş'ta ilk 11'in banko isimlerinden olan Atiba Hutchinson'la birlikte N'Sakala ve henüz hazır olmayan N'Koudou, Rio Ave maçında kadroda alınmadı. Genç isimlerden Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular olurken; öte yandan lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Brezilyalı orta saha Josef de Souza da kadroda şans bulamadı.