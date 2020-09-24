N’Koudou için teklif geldi

Transferde bütçe yaratmak için eli kolu bağlanan Beşiktaş'a sürpriz bir yardım eli uzandı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:08Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Transferde bütçe yaratmak için eli kolu bağlanan Beşiktaş'a sürpriz bir yardım eli uzandı. QPR'ın sportif direktörü Les Ferdinand, N'Koudou'nun transferini için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Bonuslarla beraber toplamda 3.5 milyon euro'yu bulan bir teklif gönderdi. Beşiktaş yönetiminin teklife sıcak baktığı, kararın N'Koudou'da olduğu bildirildi.