Haberler Beşiktaş N’Koudou için teklif geldi

N’Koudou için teklif geldi

Transferde bütçe yaratmak için eli kolu bağlanan 'a sürpriz bir yardım eli uzandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:08 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
N’Koudou için teklif geldi
Transferde bütçe yaratmak için eli kolu bağlanan 'a sürpriz bir yardım eli uzandı. QPR'ın sportif direktörü Les Ferdinand, N'Koudou'nun transferini için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. Bonuslarla beraber toplamda 3.5 milyon euro'yu bulan bir teklif gönderdi. Beşiktaş yönetiminin teklife sıcak baktığı, kararın N'Koudou'da olduğu bildirildi.
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