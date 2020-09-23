Babel'e Sergen vetosu

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:07Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş,G.Saray'ın yüksek maliyeti nedeniyle kiralamak istediği Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro olan maaşından dolayı veto etti... Sarı-kırmızılıların kendisine takım aramasını istediği Babel için sürpriz bir proje gündeme geldi. G.Saray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Babel menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yönetiminin kiralık olarak gündemine getirilen Babel'e Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan veto geldi. Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını Başkan Çebi'ye iletti ve Babel defteri açılmadan kapandı.