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Babel'e Sergen vetosu

’da düşünülmeyen ve ’a önerilen Hollandalı yıldız için , “Yıllık 2.5 milyon euro maliyet fazla yüksek” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:07 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Babel'e Sergen vetosu
, G.Saray'ın yüksek maliyeti nedeniyle kiralamak istediği 'i yıllık 2.5 milyon euro olan maaşından dolayı veto etti... Sarı-kırmızılıların kendisine takım aramasını istediği Babel için sürpriz bir proje gündeme geldi. G.Saray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Babel menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yönetiminin kiralık olarak gündemine getirilen Babel'e Başkan ve teknik direktör 'dan veto geldi. Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını Başkan Çebi'ye iletti ve Babel defteri açılmadan kapandı.
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