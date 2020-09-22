Forvet bilmecesi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın boşluğu halen doldurulamadı. Trabzon ve Antalya maçlarında Larin ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar, forvet mevkiindeki eksikliği gidermek için yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Aboubakar, Ze Luis ve Papiss Cisse'den olumlu yanıt alamayan yönetim, rotasını Nikola Kalinic'e çevirmişti. 32 yaşındaki Hırvat oyuncu ile el sıkışan ancak kulübü Atletico Madrid'den istediği indirimi alamayan siyahbeyazlılar bu transferde beklemeye geçti.

BONSERVİS ENGELİ

Siyah-beyazlılar bu arada diğer adaylarla da temaslarını kesmedi. İlk olarak Fode Koita ismi geldi. Hatta öyle ki, transferde adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlılar, Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde olduğu gibi oyuncunun bonservis ücreti ödenmeden takıma katılmasını talep etmiş; Kasımpaşa yönetimi ise Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirlemişti. Bu transfer de askıda kaldı.

BRUGGE DE PEŞİNDE

Beşiktaş'ın gündemine son gelen isim olan Benteke'de ise durum biraz karışık. İtalyan Calciomercato, siyah-beyazlıların Crystal Palace'ta forma şansı kalmayan Christian Benteke'ye teklif yaptığını yazdı. Haftada 125 bin sterlin, yılda 4.75 milyon sterlin kazanan ve Club Brugge'ün listesinde olan Belçikalı oyuncu için Brugge dışında bir rakip çıkmazsa, Nikola Kalinic için gözden çıkarılan 2.5 milyon euro'ya Benteke'nin transferinin bitirilmesinin önünde engel olmayacak.

KALINIC

Nikola Kalinic, daha önce Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını terletti. Kariyeri boyunca 431 karşılaşmaya çıktı. 150 gol atıp, 46 da gol pası verdi.

KOITA

Kariyeri boyunca 240 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Koita, bu periyotta 43 gol atarken, 20 de asist yaptı. En çok golünü Kasımpaşa formasıyla atan Gineli, 99 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırdı.

BENTEKE

Daha önce Aston Villa, Mechelen, Liverpool, Kortrijk, Genk ve Standard Liege gibi takımların da formasını terleten Christian Benteke, profesyonel kulüp kariyerinde 392 resmi maçta oynayıp 129 gol, 54 asistlik performans sergiledi.