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'ta flaş Aboubakar gelişmesi! İmzayı atıyor

'ın uzun bir süredir gündeminde bulunan Kamerunlu forvet , 'dan bonservisini alması durumunda sağlık kontrolünden geçecek ve siyah-beyazlı kulübe imzayı atacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 18:23 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 18:48
Beşiktaş'ta flaş Aboubakar gelişmesi! İmzayı atıyor

Yaz döneminin henüz başlarında Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi Lille'e gönderen 'ta forvet arayışları hız kesmeden sürüyordu.

İlk 11'e ambargo koyacak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Nikola Kalinic, Ze Luis, Balotelli ve gibi isimleri gündemine almıştı.

Kalinic'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kara Kartal, ters köşe yaparak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferinde büyük gelişme kat etti.

ÖNCE BONSERVİS SONRA SAĞLIK KONTROLÜ

Kamerunlu golcünün transferi için 'ya bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 28 yaşındaki golcü bonservisini aldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne girecek ve siyah-beyazlı ekibe imzayı atacak.

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