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'tan stopere Adama Soumaoro hamlesi! Ön anlaşma imzalandı

çalışmalarını sürdüren 'ta yönetici Erdal Torunoğulları, Frsnsız stoper Adama Soumaoro'nun transferi konusunda menajer ile 'da bir otelin lobisinde bir araya geldi. Tarafların, kıran kırana bir pazarlık sonrası ön anlaşma imzaladığı öğrenildi. | Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 01:07 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 01:40
Beşiktaş'tan stopere Adama Soumaoro hamlesi! Ön anlaşma imzalandı

, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı. 'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş'ın 3.4 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacağı ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacağı kaydedildi.

EVRAKLARI İMZALADILAR!

Sabah'ın özel haberine göre Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi. İkilinin lobide üzerinde ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü.

Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Geona'ya transferini gerçekleştiren isimdi.

İşte o görüşmenin fotoğrafı:

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