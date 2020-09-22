Haberler Beşiktaş 11 günde 4 maç!

11 günde 4 maç!

Perşembe ’yi konuk edecek , pazar ’ya gidiyor. Turu geçerse 1 Ekim’de play-off, 4 Ekim’de de G.Birliği maçı oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
11 günde 4 maç!

, perşembe gününden itibaren 11 günde 4 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar ilk olarak 'nde play-off bileti almak için, 'ta 'yi konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş ardından 'deki üçüncü maçında deplasmanına gidecek. Mücadele pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Rio Ave'yi geçerse; play-off turunda Milan-Bodo/ Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş'ın 11 gün içinde oynayacağı dördüncü karşılaşma ile olacak. Kara , 4 Ekim Pazar günü G.Birliği'ni ağırlayacak. Bu mücadele de saat 16.00'da başlayacak.

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