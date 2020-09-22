11 günde 4 maç!

Beşiktaş, perşembe gününden itibaren 11 günde 4 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off bileti almak için, Vodafone Park'ta Rio Ave'yi konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş ardından Süper Lig'deki üçüncü maçında Konya deplasmanına gidecek. Mücadele pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Rio Ave'yi geçerse; play-off turunda Milan-Bodo/ Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş'ın 11 gün içinde oynayacağı dördüncü karşılaşma Gençlerbirliği ile olacak. Kara Kartal, 4 Ekim Pazar günü G.Birliği'ni ağırlayacak. Bu mücadele de saat 16.00'da başlayacak.