Muhtemel rakip belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın play-off'a kalması durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, Rio Ave'yi elerse play-off turunda Milan- Bodo/Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu 24 Eylül'de yapılacak. Temsilcimiz bu turu geçerse playoff'ta 1 Ekim'de rakibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak.

MILAN'LA 3 KEZ KARŞILAŞTI

Siyah-beyazlı ekip, bir üst turdaki muhtemel rakip Milan'la daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Kartal, 2000-01 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldiği Milan'a İnönü Stadı'nda 2-0, San Siro'da 4-1 yenilmişti. Şifo Mehmet'in jübile maçını ise 2-1 galip gelmişti.