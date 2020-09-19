Haberler Beşiktaş Muhtemel rakip belli oldu

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'nde ülkemizi temsil edecek olan 'ın play-off'a kalması durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, 'yi elerse play-off turunda /Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 23:55 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Muhtemel rakip belli oldu

'nde ülkemizi temsil edecek olan 'ın play-off'a kalması durumundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, 'yi elerse play-off turunda /Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu 24 Eylül'de yapılacak. Temsilcimiz bu turu geçerse playoff'ta 1 Ekim'de rakibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak.

MILAN'LA 3 KEZ KARŞILAŞTI
Siyah-beyazlı ekip, bir üst turdaki muhtemel rakip Milan'la daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Kartal, 2000-01 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldiği Milan'a İnönü Stadı'nda 2-0, San Siro'da 4-1 yenilmişti. Şifo Mehmet'in jübile maçını ise 2-1 galip gelmişti.

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