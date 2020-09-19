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'ın ilgilendiği Adama Soumaoro corona virüsüne yakalandı!

'ın, 'nın takımdan ayrılması halinde kadrosuna katmak için menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği yıldız oyuncu Adama Soumaoro'nun corona virüsü testi pozitif çıktı. Fransız defans oyuncusu takımı Lille'in, Marsilya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:03
Beşiktaş'ın ilgilendiği Adama Soumaoro corona virüsüne yakalandı!

çalışmalarını sürdüren , Hırvat stoperi 'nın takımdan ayrılma ihtimalinin yükselmesi üzerine listesine Lille forması giyen Adama Soumaoro'yu almıştı. Siyah-beyazlı ekibin yöneticileri, geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Mazlum Ali Bilecan ile 'da bir otelde bir araya gelerek ön anlaşma yapmıştı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, düzenlenen basın toplantısında Mali asıllı Fransız defans oyuncusu Soumaoro'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Futbolcunun, Marsilya maçı kadrosuna alınmadığını ve bir süre karantinada kalacağını açıkladı. Lille takımında daha önce de Cheikh Niasse'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Türk futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransız ekibi ligde pazar günü Olympique Marsilya deplasmanına konuk olacak.

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