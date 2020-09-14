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Fenerbahçe ve Beşiktaş Ze Luis için yarışıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Beşiktaş Ze Luis için yarışıyor!

ve için yarışıyor!

Kosovalı golcüsü 'yi Lazio'ya satan , yıldız ismin yerini doldurmak için arayışa geçti. Sarı-lacivertli ekip bu kapsamda, forvet mevkisine takviye yapmak için yoğun mesai harcayan 'ın listesindeki 'i gündemine aldı. | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:42
Fenerbahçe ve Beşiktaş Ze Luis için yarışıyor!

Kosovalı golcüsü 'i İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya gönderen , yerine alacağı isim için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin hedefindeki yeni isim ...

Sarı-lacivertliler, 'la da adı anılan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübü Porto'yla temas kurdu. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Beşiktaş ise Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon Euro önermişti. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol kaydetti.