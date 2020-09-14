Fenerbahçe ve Beşiktaş Ze Luis için yarışıyor!

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, yerine alacağı isim için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin hedefindeki yeni isim Ze Luis...

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la da adı anılan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübü Porto'yla temas kurdu. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Yeşil Burun Adalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Beşiktaş ise Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon Euro önermişti. Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol kaydetti.



