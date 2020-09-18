Beşiktaş Antalyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'e Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2'nci hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.



Siyah beyazlılar Antalyaspor engelini de kayıpsız geçerek hem ligde ikide iki yapmak, hem de hafta içi oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3 eleme turu maçına moralli çıkmak istiyor.



TAKIMI YARDIMCI ANTRENÖR MURAT ŞAHİN HAZIRLADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Covid-19 olmasıyla takımı yardımcı antrenör Murat Şahin yönetmeye başlamıştı. Trabzonspor maçında başarılı bir sınav veren Murat Şahin, Antalyaspor maçı hazırlıklarını da yöneten isim oldu ve yarın akşam saha içinde yine takımın başında olacak.



Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'la beraber sakatlıkları geçmeyen N'Koudou ve Oğuzhan da Antalyaspor karşısında yer alamayacak. Ayrıca, antrenman eksikliğinden dolayı yeni transfer Josef De Souza ve lisans için bekleyen Francisco Montreo da kadroda olmayacak.



Yardımcı antrenör Murat Şahin'in Trabzon'da kazanan kadroyu bir zorunlu değişiklik dışında Antalyaspor'a karşı bozması beklenmiyor. Bu zorunlu değişiklik ise sakat olan Oğuzhan'ın yerine oynayacak oyuncu da yapılacak.



Kalede Ersin'le başlayacak olan Şahin, defans dörtlüsünü Necip-Vida-Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada Oğuzhan'ın yerine Dorukhan'ın görev yapması beklenirken Mensah, Hasic ve Boyd hücumdaki diğer futbolcular olacak. Siyah beyazlılar Antalyaspor'a karşı yine Cyle Larin ile gol arayacak.



Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki on birinin Ersin-Necip-Vida-Welinton-N'Sakala-Atiba-Boyd-Dorukhan-Mensah-Hasic-Larin şeklinde olması bekleniyor.