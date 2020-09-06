Roco kafa karıştırdı!

Takımdan gönderilmesi için geçtiğimiz hafta görüşülen ancak bu görüşmeler sonuçlanmadığı için kadroda kalan Enzo Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı. Takıma uyumu ve hazır görüntüsüyle dikkat çeken Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra oyun kurma konusundaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların sahadaki en iyi isimlerinden oldu. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'a danışarak bu oyuncuyla ilgili kararını yeniden gözden geçirecek.

'BEŞİKTAŞ'I İSTERİM'

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki Antalyasporlu Doğukan Sinik Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer tekliflerini doğrulayıp kulübünün çıkarlarına da uyması durumunda takımdan ayrılabileceğini kaydetti. Doğukan, "Hedeflerim arasında gitmek var ama bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.