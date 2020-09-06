Roco kafa karıştırdı!
Daha önce gönderilmesi için görüşme yapılan Şilili stoper, Antalya maçındaki futboluyla tam not aldı. Yönetim, Roco’nun kalması için kararı Sergen’ı bıraktı.
Takımdan gönderilmesi için geçtiğimiz hafta görüşülen ancak bu görüşmeler sonuçlanmadığı için kadroda kalan Enzo Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı. Takıma uyumu ve hazır görüntüsüyle dikkat çeken Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra oyun kurma konusundaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların sahadaki en iyi isimlerinden oldu. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'a danışarak bu oyuncuyla ilgili kararını yeniden gözden geçirecek.
'BEŞİKTAŞ'I İSTERİM'
Siyah-beyazlıların transfer listesindeki Antalyasporlu Doğukan Sinik Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer tekliflerini doğrulayıp kulübünün çıkarlarına da uyması durumunda takımdan ayrılabileceğini kaydetti. Doğukan, "Hedeflerim arasında gitmek var ama bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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