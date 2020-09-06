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06 Eylül 2020, Pazar
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Roco kafa karıştırdı!

Roco kafa karıştırdı!

Daha önce gönderilmesi için görüşme yapılan Şilili stoper, Antalya maçındaki futboluyla tam not aldı. Yönetim, Roco’nun kalması için kararı Sergen’ı bıraktı.

Takımdan gönderilmesi için geçtiğimiz hafta görüşülen ancak bu görüşmeler sonuçlanmadığı için kadroda kalan Enzo Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı. Takıma uyumu ve hazır görüntüsüyle dikkat çeken Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra oyun kurma konusundaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların sahadaki en iyi isimlerinden oldu. Yönetim, teknik direktör 'a danışarak bu oyuncuyla ilgili kararını yeniden gözden geçirecek.

'BEŞİKTAŞ'I İSTERİM'
Siyah-beyazlıların listesindeki Antalyasporlu Doğukan Sinik 'a gelmek istediğini söyledi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer tekliflerini doğrulayıp kulübünün çıkarlarına da uyması durumunda takımdan ayrılabileceğini kaydetti. Doğukan, "Hedeflerim arasında gitmek var ama bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 6.9.2020
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