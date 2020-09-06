Beşiktaş pür neşe!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda idmanlarda yüzler gülüyor. Kartal, Trabzon sınavına disiplinden taviz vermeden hazırlanıyor.
Kara Kartal, sezonun ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına dünkü idmanla devam etti. Antrenmanda futbolcular, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti; dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Çalışma sırasında futbolcuların keyifli halleri objektiflerden kaçmadı. Bugünü izinli geçirecek siyah-beyazlı takım yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.
'KENDİNİZE DİKKAT EDİN'
Teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idmanda oyuncularına küçük çaplı uyarılarda bulundu. Usta hoca, "Yakın zamanda uzun bir maratona başlayacağız. Herkes yaşantısına dikkat etsin. Formunuzu korumaya çalışın. Antrenmanlarda da sert hareketlerden kaçının. Sezonu kazalarla açmayalım" diyerek futbolcurın dikkatini çekti.
ADEM LJAJIC'TE SIKINTI BÜYÜK!
Ljajic sıkıntı çıkarkmaya devam ediyor. Sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmayan Sırp oyuncunun alacaklarını tahsil edemediği için PAOK maçında oynamadığı, hazırlık maçlarında yer almadığı, idmanlarda da düz koşu yaptığı bildirildi. Yönetimin Ljajic için gelen birkaç teklifi değerlendirmek istediği ancak, Ljajic'in alacaklarını almadan gitmeye yanaşmadığı öğrenildi.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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