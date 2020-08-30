Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kalinic ile görüşüyoruz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a bağlanarak transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Forvet transferinde görüştüğümüz 2-3 isim var. Basına da yansıyanlar var. Kalinic de görüştüğümüz futbolculardan biri. Ancak Bizden 3-4 milyon Euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a bağlanarak siyah beyazlıların transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları:
KALINIC İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var, basına da yansıyanlar oldu. Kalinic ile de görüşüyoruz. Bizden 3-4 milyon euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın.
Neden uzun sürüyor bu işler? Transferi hemen bitirebilecek yeteneğimiz de, bağlantımız da var, kimsenin kuşkusu olmasın. Ama maliyet anlamında transferleri nasıl aşağı çekeriz, nasıl doğru transferleri yaparız, ona bakıyoruz. Forvette iyi bir ismi kazandıracağız.
KALINIC CISSE'NİN ÖNÜNDE
Cisse temas kurduğumuz 3-4 santrfor adayından biriydi ama şu anda diğer isimler onun biraz daha önünde. Kalinic ve 1-2 alternatif, en az onun kalitesinde 1-2 alternatif ile görüşüyoruz.
MONTERO'YU KİRALADIK
Montero inşallah yarın İstanbul'da olacak. Genç bir stoper, onu kiraladık.
SAĞ BEK ADAYLARI ARASINDA SANGARE DE VAR
Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Nazım Sangare de Türk ve milli takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz.
Enzo Roco ile sözleşme feshi için birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın son noktayı koyma durumumuz var.
Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz.
GÖKHAN TÖRE'Yİ HOCAMIZ İSTİYOR
Gökhan Töre sevdiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Kulübüyle bir sözleşmesi var, çözümlenebilirse, hocamızın da görmek istediği oyunculardan biri.
Rakiplerimiz ismi bile duyulmayan takımlara elenirken bu kadar eleştiri almadı. Biz alelacele transferleri yapsaydık bile, bu takımda nasıl oynayacaklardı? 'Transferler yetişmedi, o yüzden elendik' konusuna katılmam.
BALOTELLI RAFA KALDIRILDI
Balotelli konusunda temas oldu ama gerçekleşmedi transfer, bazı nedenleri vardı. Gerçekleşmeyen bir transfer olarak rafa kaldırabiliriz.
Larin için devre arasından bu yana birkaç teklif aldık. Geçen sene kiraya verilmiş, maaşının çoğunu biz ödüyorduk. Hem parasını ödeyip, hem de kiraya vereceğimize Larin'den faydalanma yolunu seçtik. Bir santrfor alacağız, Larin de forma savaşına girecek.
FATİH AKSOY SÖZLERİ
Fatih Aksoy, Beşiktaş'ın içinde yetişmiş bir değer, Sivas'ta iyi oynadı. Bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu vardı Alanya'da, oradan talep geldi. Sivas'ta bu performansı göstermese, belki Welinton karşısında bu ederi olmayacaktı.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 19:04
- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kalinic ile görüşüyoruz
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kalinic ile görüşüyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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