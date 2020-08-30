Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Montero, Santon, Marcelo...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet ve sağ bek pozisyonlarında eksikliği bulunan Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın belirlediği pozisyonlardaki eksikleri kapatmak için birçok isimle ve kulüpleriyle görüşüyor. Listede Montero, Davide Santon ve Balotelli gibi yıldız isimler de yer alıyor. Beşiktaş'ın transfer listesi ve o transferlerdeki son durum haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
MONTERO
21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transferde son aşamaya geldi. Montero, Beşiktaş için yarın İstanbul'a gelecek.
KALINIC
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.
DAVIDE SANTON
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Davide Santon ismi gün geçtikçe ağırlık kazanmaya başladı. Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun İstanbul'a çok yakın olduğu iddia edildi.
MARIO BALOTELLI
Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki hafta içerisinden bu mevkiden en az birini doldurmaya çalışacak. idareciler, forvet için Kalinic üzerinde durmaya ısrarla devam ediyor. İdareciler, Sergen Yalçın'ın listesinin dışında olan isimlerle de görüşecek. Balotelli ve Modeste seçeneklerini tamamen rafa kaldırmayan yönetim, gerekirse bu isimlerle görüşecek.
MARCELO
Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü.
NAZIM SANGARE
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transferinin ardından sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündemin 1. numaralı ismi Nazım Sangare oldu. Antalyaspor'da forma giyen Milli yıldız için siyah beyazlılar, kısa süre içerisinde resmi teklifini iletecek.
GÖKHAN TÖRE
Beşiktaş'ın uzun süredir listesinde yer alan Gökhan Töre, tesislere gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü. Kısa sürede transferin açıklanması bekleniyor.
ALFA SAMEDO
Menajerlerin Beşiktaş'a önerdiği bir başka isimse sezonu Nottingham Forrest'ta kiralık tamamlayan Alfa Semedo. Championship ekibi, kiralık döneminden sonra 1.90'lık Portekizli ön liberoyu Benfica'ya geri yolladı. Sergen Yalçın'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu veto ettiği belirtildi.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 18:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Montero, Santon, Marcelo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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