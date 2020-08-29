Son dakika: Şahverdi Çetin Beşiktaş için geliyor

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... A Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, Beşiktaş için yarın İstanbul'a geliyor.

Mainz altyapısından yetişen 19 yaşındaki önlibero Şahverdi Çetin, Darmstadt ve ardından Frankfurt'a transfer oldu. U17 Bundesliga'da 47, U19 Bundesliga'da ise 35 olmak üzere toplam 82 maçta görev alan Şahverdi, 19 gol atıp 9 asist yaptı.

