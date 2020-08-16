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16 Ağustos 2020, Pazar
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'le ipler kopuyor

Ze Luis'le ipler kopuyor

forvet adaylarından biri olan ’in, maçında midesini bahane ederek oynamaması tepki aldı.

'ın transfer listesinde yer alan 'le ilgili Portekiz'den bomba bir iddia geldi. Porto'da forma gilyen Yeşil Burun Adalı golcünün ile oynanan Portekiz Kupası finaline teknik direktör Sergio Coneicao ile kavga ettiği için çıkmadığı iddia edildi. Bu yüzden de Conceiçao'nun, Ze Luis'i artık takımında görmek istemediği belirtildiği ifade edildi. Ze Luis'in Benfica ile oynanan maç kadrosuna çağrılmamasının nedeni "mide ekşimesi" olarak açıklanırken, taraftarlar da oyuncuya bu kararı nedeniyle büyük tepki göstermişti.
  1. 16.8.2020
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