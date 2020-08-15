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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Cisse 'çağrı' bekliyor!

Cisse 'çağrı' bekliyor!

’dan ayrılan 35 yaşındaki forvet , siyah-beyazlı yönetimden “gel” çağrısını bekliyor.

yönetimi, forvet transferinde 'yi de elinin altında tutmak istiyor. 'dan ayrılan 35 yaşındaki Senegalli forvet, şu ana kadar herhangi bir kulübe imza atmış değil. Alanyaspor adına son iki sezonda 42 gol atan ve sezonun bitmesiyle birlikte 'de ailesiyle birlikte tatil yapan tecrübeli oyuncunun, daha önce görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaşlı yöneticilerden "gel" çağrısını beklediği ifade edildi. Güney ekibinden ayrıldıktan hemen sonra hesabından Beşiktaş'ı takibe alan Papiss Cisse, senelik 2 milyon euro isterken, Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağılara indirmek istiyor.
  1. 15.8.2020
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