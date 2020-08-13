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13 Ağustos 2020, Perşembe
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’i verirler

Ze Luis’i verirler

Menajerinin 'a önerdiği için Abola gazetesi ilginç bir haber yaptı. Gazete, Porto'nun Ze Luis'i bu sezon elden çıkarmaması durumunda zor durumda kalacağını iddia etti.

Menajerinin 'a önerdiği için Abola gazetesi ilginç bir haber yaptı. Gazete, Porto'nun Ze Luis'i bu sezon elden çıkarmaması durumunda zor durumda kalacağını iddia etti. Bu yüzden Beşiktaş'a kiralık da olsa gönderip, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterip satılma ihtimalini elinden kaçırmak istemediğini yazdı. Ze Luis'in menajerinin şartları zorladığı ancak şimdilik sonuç alamadığı belirtildi.
  1. 13.8.2020
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