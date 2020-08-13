Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi

Forvete sürprizi

Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi

Şu anda Balotelli ve Cisse ile temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar için bir başka sürpriz iddia da 'dan geldi. Buna göre , 'da forma giyen 'ın peşine düştü.

Şu anda Balotelli ve Cisse ile temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar için bir başka sürpriz iddia da 'dan geldi. Buna göre , 'da forma giyen 'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Baghdad Bounedjah, bu sezon toplamda 21 maçta 16 gol 10 asist üretti ve toplamda 26 gole direkt katkı yaptı.
  1. 13.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Forvete Baghdad Bounedjah sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA