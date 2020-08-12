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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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gaza bastı

Kartal gaza bastı

maçı hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, mücadeleye sabah kondisyon, akşam da taktik idmanlar yaparak hazırlanıyor.

'ta, ile oynayacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının hazırlıklarını sürüyor. Önceki gün topbaşı yapan siyah-beyazlılar, dünden itibaren günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürmeye başladı. yönetiminde yapılan dün sabahki antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, akşam da taktik ağırlıklı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın akşam idmanında oyuncularını özellikle hatalı pas konusunda sık sık uyarması dikkat çekti
  1. 12.8.2020
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