Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi yorumu! "Top toplayıcıyken..."
Beşiktaş'ın gelecek vaat eden futbolcularından olan Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK eşleşmesi hakkında konuştu. Top toplayıcı olduğu zamanda Şampiyonlar Ligi müziği duyduğunu ifade eden genç futbolcu, "İnşallah şimdi sahada duymak istiyorum." dedi.
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, kulüp televizyonuna konuştu.
Bu sezon daha fazla oynamak istediğini belirten genç isim, "Yeni sezonda yeni hedeflerim var. Bu sene daha fazla forma şansı bulup, kendimi bu kulüp içinde daha fazla kanıtlamak istiyorum." dedi.
"ŞİMDİ SAHADA OLMAK İSTİYORUM"
Şampiyonlar Lig ön elemesinde PAOK ile oynayacakları maçı da yorumlayan Rıdvan, "Şampiyonlar Ligi kadrosunda hiç olmadım. Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum, inşallah şimdi sahada duymak istiyorum. PAOK, Yunanistan'ın köklü bir kulübü. Bu maçı kazanıp, önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 11.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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