Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi yorumu! "Top toplayıcıyken..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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'dan yorumu! "Top toplayıcıyken..."

Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi yorumu! "Top toplayıcıyken..."

'ın gelecek vaat eden futbolcularından olan , siyah-beyazlı takımın elemesindeki eşleşmesi hakkında konuştu. Top toplayıcı olduğu zamanda Şampiyonlar Ligi müziği duyduğunu ifade eden genç futbolcu, "İnşallah şimdi sahada duymak istiyorum." dedi.

'ın genç sol beki , kulüp televizyonuna konuştu.

Bu sezon daha fazla oynamak istediğini belirten genç isim, "Yeni sezonda yeni hedeflerim var. Bu sene daha fazla forma şansı bulup, kendimi bu kulüp içinde daha fazla kanıtlamak istiyorum." dedi.

"ŞİMDİ SAHADA OLMAK İSTİYORUM"
Şampiyonlar Lig ön elemesinde ile oynayacakları maçı da yorumlayan Rıdvan, " kadrosunda hiç olmadım. Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum, inşallah şimdi sahada duymak istiyorum. PAOK, 'ın köklü bir kulübü. Bu maçı kazanıp, önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 11.08.2020
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