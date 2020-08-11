Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi yorumu! "Top toplayıcıyken..."

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, kulüp televizyonuna konuştu.

Bu sezon daha fazla oynamak istediğini belirten genç isim, "Yeni sezonda yeni hedeflerim var. Bu sene daha fazla forma şansı bulup, kendimi bu kulüp içinde daha fazla kanıtlamak istiyorum." dedi.

"ŞİMDİ SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Şampiyonlar Lig ön elemesinde PAOK ile oynayacakları maçı da yorumlayan Rıdvan, "Şampiyonlar Ligi kadrosunda hiç olmadım. Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum, inşallah şimdi sahada duymak istiyorum. PAOK, Yunanistan'ın köklü bir kulübü. Bu maçı kazanıp, önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.