Beşiktaş'a Ruslar çalım attı! Süper yeteneğin yeni takımı...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın, Özbek ekibi Bunyodkor'da forma giyen Jasurbek Jaloliddinov'un peşinde olduğu ancak 18'lik yeteneğin tercihini başka bir kulüpten yana kullandığı öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadrosuna katmayı düşündüğü 18'lik yetenek Jasurbek Jaloliddinov'un yeni adresi belli oldu.
Rus basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncuyu kadrolarına katmak için temaslarına başlamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın oyuncunun transferi için devreye girdiği ifade edildi. Buna göre Jaloliddinov ile Lokomotiv Moskova 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 350 bin euro yıllık maaş alacak.
Jaloliddinov bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Ruslar çalım attı! Süper yeteneğin yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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