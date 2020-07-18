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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'a Ruslar çalım attı! Süper yeteneğin yeni takımı...

Beşiktaş'a Ruslar çalım attı! Süper yeteneğin yeni takımı...

Gelecek sezon için çalışmalarını yürüten 'ın, Özbek ekibi Bunyodkor'da forma giyen 'un peşinde olduğu ancak 18'lik yeteneğin tercihini başka bir kulüpten yana kullandığı öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gelecek sezon için kadrosuna katmayı düşündüğü 18'lik yetenek 'un yeni adresi belli oldu.

Rus basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncuyu kadrolarına katmak için temaslarına başlamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rus kulübü 'nın oyuncunun transferi için devreye girdiği ifade edildi. Buna göre Jaloliddinov ile Lokomotiv Moskova 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 350 bin euro yıllık maaş alacak.

Jaloliddinov bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynamıştı.

  1. 18.07.2020
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