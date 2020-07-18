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Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
Gelecek sezon için kolları erken sıvayan Beşiktaş transferde oldukça atak bir görüntü çiziyor. Siyah-beyazlılar Karius, Rebocho ve Ruiz ayrılıkları sonrası özellikle savunma mevki için girişimlerini hızlandırmışken yapılacak transferler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar...
18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:09
Güncelleme: 18.07.2020 14:09
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Sezonun bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı çıkışı yeni sezonda da devam ettirmek istiyor.
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Siyah-beyazlılar özellikle savunma bölgesine yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlarken yönetim planlamalarını bu yönde gerçekleleştiriyor.
Siyah-beyazlı kurmaylar Loris Karius ve Pedro Rebocho'nun ardından Victor Ruiz'le de yolları ayırırken savunmanın tüm bölgelerinde değişim hazırlıkları yapıyor.
Milliyet'in haberine göre, Kartal'da defans hattı sil baştan oluşturulacak. Beşiktaş, takıma katıldığı günden beri beklentileri tam olarak karşılayamayan Şilili stoper Enzo Roco ile sezon sonu vedalaşmak istiyor.
Kartal, cazip bir teklif gelmesi durumunda Domagoj Vida ile de yollarını ayırmaya çalışacak. Stoperde yaşanacak köklü değişimin yanı sıra deneyimli bir kaleci de kadroya dahil edilecek.