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14 Temmuz 2020, Salı
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bizimle kalacak’

‘Ruiz bizimle kalacak’

Yönetici Kocadağ, alacakları ödenmediği için ayrılacağı konuşulan İspanyol savunmacı için konuştu; “Bizimle devam edecek” dedi.

Vida'nın ardından de alacakları için kulübe ihtarname göndermiş ve belirlenen günde ödeme alamamıştı. Bunun üzerine İspanyol savunmacının konuyu 'ya taşıyarak bedelsiz olarak serbest kalabileceği belirtilmişti. yöneticisi Emre Kocadağ, tecrübeli futbolcu ile ilgili böyle bir ayrılığın mümkün olmadığını söyledi. Kocadağ, "Ruiz'in takımdan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Sözleşmesi devam ediyor ve gelecek sezon da bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte ödeme problemleri önceliğini koruyor. Yöneticilerin futbolcularla görüşerek ekonomik sorunlar nedeniyle herhangi bir ayrılık yaşanmaması için konuştukları kaydedildi. Hatta bu görüşmelerin kampında da sürdüğü bildirildi.
  1. 14.7.2020
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