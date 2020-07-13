Beşiktaş şampiyonluğu resmen kaybetti!
TFF'den yapılan açıklama ile Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına ve mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine kadar verildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon ilan edilmemesine, alt lige düşme uygulamasının yapılmamasına, şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilmemesine, puan sıralamasına göre en üst sırada yer alan ALG Spor Kulübü'nün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmesine karar verildiği bildirildi.
Puan durumunda ikinci sırada yer alan Beşiktaş Kadın Futbol takımının 15. hafta ALG Spor Kulübü ile maçı vardı. Siyah-beyazlı takım o maçı oynasaydı ve kazansaydı bugün şampiyon ilan edilecekti.
ALG Spor: 43 puan
Beşiktaş: 42 puan
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 17:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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