Beşiktaş şampiyonluğu resmen kaybetti!

TFF'den yapılan açıklamada, Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon ilan edilmemesine, alt lige düşme uygulamasının yapılmamasına, şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilmemesine, puan sıralamasına göre en üst sırada yer alan ALG Spor Kulübü'nün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmesine karar verildiği bildirildi.

Puan durumunda ikinci sırada yer alan Beşiktaş Kadın Futbol takımının 15. hafta ALG Spor Kulübü ile maçı vardı. Siyah-beyazlı takım o maçı oynasaydı ve kazansaydı bugün şampiyon ilan edilecekti.

ALG Spor: 43 puan

Beşiktaş: 42 puan

