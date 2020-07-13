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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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şampiyonluğu resmen kaybetti!

Beşiktaş şampiyonluğu resmen kaybetti!

'den yapılan açıklama ile Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına ve mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine kadar verildi.

'den yapılan açıklamada, Kadınlar 1. Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon ilan edilmemesine, alt lige düşme uygulamasının yapılmamasına, şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilmemesine, puan sıralamasına göre en üst sırada yer alan Spor Kulübü'nün Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 'yi temsil etmesine karar verildiği bildirildi.

Puan durumunda ikinci sırada yer alan Kadın Futbol takımının 15. hafta ALG Spor Kulübü ile maçı vardı. Siyah-beyazlı takım o maçı oynasaydı ve kazansaydı bugün şampiyon ilan edilecekti.

ALG Spor: 43 puan
Beşiktaş: 42 puan

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 17:35
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