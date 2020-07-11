Kevin Strootman'ın maaşı el yaktı! Kimse istemiyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği ifade edilen Olympique Marsilya'nın Hollandalı futbolcusu Kevin Strootman, maaşı nedeniyle hiçbir kulüpte istenmiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Kevin Strootman, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine girmişti.
Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre Marsilya, yıllık yaklaşık 6 milyon Euro maaş alan 30 yaşındaki oyuncusunu elden çıkarmak için her şeyi yapıyor. Kulübün 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu isteyen bir takım buluduğu takdirde, zorluk çıkarmadan derhal göndermek istediği ifade edildi.
Fransa'da beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu ile İtalya'dan Fiorentina'nın da devreye girdiği ancak Serie A ekibinin bu maaşı karşılaşmasının mümkün olmadığına vurgu yapıldı.
25 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Öte yandan Olympique Marsilya yöneticilerinin, Strootman'ı alacak bir takım bulunamaması halinde oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi bile düşündükleri belirtiliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Kevin Strootman, 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 2018 yazında Roma'dan Marsilya'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
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