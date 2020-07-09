Süper Lig'de kalan haftaları için Beşiktaş yönetiminden ‘ekstra para’ isteyen Elneny’nin, isteği kabul olmayınca Kayserispor maçından önce 2 gün idmana çıkmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği Kayserispor maçında orta sahada varlığını gösteremeyen Elneny'nin performansı büyük eleştiri toplamıştı. Siyah-beyazlı kulüple olan kiralık sözleşmesi bittiği halde ligin bitimine kadar takımda devam eden Mısırlı futbolcunun, yönetimden kalan maçlar için ekstra para istediği; ancak siyah-beyazlı yetkililerin bu talebe 'olumsuz' yanıt verdiği biliniyor. Bunun üzerine yönetimin yeni kararını bekleyen Elneny'nin, Kayserispor maçı öncesinde 2 gün antrenmanlara çıkmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oynayan Elneny, etkisiz bir performans gösterdi. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki geleceğine yönelik karar almak isteyen yöneticiler henüz nihai bir karar almadı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Elneny kriz yarattı! Meğer idmana çıkmamış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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