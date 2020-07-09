Beşiktaş'ta Elneny kriz yarattı! Meğer idmana çıkmamış

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği Kayserispor maçında orta sahada varlığını gösteremeyen Elneny'nin performansı büyük eleştiri toplamıştı. Siyah-beyazlı kulüple olan kiralık sözleşmesi bittiği halde ligin bitimine kadar takımda devam eden Mısırlı futbolcunun, yönetimden kalan maçlar için ekstra para istediği; ancak siyah-beyazlı yetkililerin bu talebe 'olumsuz' yanıt verdiği biliniyor. Bunun üzerine yönetimin yeni kararını bekleyen Elneny'nin, Kayserispor maçı öncesinde 2 gün antrenmanlara çıkmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oynayan Elneny, etkisiz bir performans gösterdi. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki geleceğine yönelik karar almak isteyen yöneticiler henüz nihai bir karar almadı.