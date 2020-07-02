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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Rebocho bombaladı

Rebocho bombaladı

ile sözleşmesini fesheden , “6 ay para alamadım, hâlâ alacağım var. Beni bilerek oynatmadılar” dedi.

ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesh eden , Portekiz basınından O Jogo'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile sözleşme imzalandığından 11 ay sonra ödenmemiş ücreti ve maaşında yapılmak istenen kesintiden dolayı siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Rebocho, "Sözleşmemde kulüpte 20 maça ulaştığımda Beşiktaş'ın beni satın alması gereken bir madde vardı ancak takımda 17. maça çıktıktan sonra teknik patronun yardımcısı benimle konuştu ve şöyle söyledi: 'Bildiğin gibi, Beşiktaş kulübü mali açıdan çok kötü durumda ve yönetim, sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bu sebepten dolayı sonraki maçlarda oynamayacaksın'. İş burada bitmişti." Rebocho, bu konuşmanın ardından bir daha Beşiktaş formasını giymediğini belirterek "Birkaç kez takıma çağrıldım ancak buradaki niyet, beni oynatmak için değildi. 6 ay boyunca para alamadım ve şu anda bile ödenmemiş param var. Bu problemleri yaşarken futbol oynama motivasyonum zaten yoktu" diye konuştu.

TARAFTARLARDAN ŞİKAYET ETMEM

Beşiktaş'ta mali anlamda ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Rebocho, "Ancak taraftarlardan şikayet etmem için hiçbir nedenim yok. Taraftarlar beni her zaman destekledi ve veda ettiğimde bile taraftarlardan birçok olumlu mesaj aldım. Beşiktaş'ya inanılmaz bir deneyim yaşadım ancak iyi bitmedi. Benim için pozitif olan taraf, negatif olandan çok daha önemli" diye konuştu.

  1. 2.7.2020
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