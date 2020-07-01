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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Defansa Nijeryalı takviye

Defansa Nijeryalı takviye

'ın bonservisi 'da olan ve son sezonda Leganes'e kiralanan 23 yaşındaki stoper ile ilgilendiği iddia edildi.

'ın bonservisi 'da olan ve son sezonda Leganes'e kiralanan 23 yaşındaki stoper ile ilgilendiği iddia edildi. Yalçın'ın istediği Chidozie Awaziem için yönetim önümüzdeki günlerde Porto'ya resmi teklif yapacak.
  1. 1.7.2020
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