Beşiktaş'ta hesap zamanı!
Sergen Yalçın liderliğindeki siyahbeyazlılar, kalan 5 maçta 15 puan toplayarak ligi mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi...
Başkan Ahmet Nur Çebi'yi indirim görüşmelerini sezon sonuna bırakma konusunda ikna eden Sergen Yalçın, futbolculara müjdeyi verdi. Oyuncularıyla bir araya gelen başarılı teknik adam, "Ahmet Başkanımız bizi dinledi, indirim işi sezon sonuna kaldı. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, kimsenin maaşından indirim olmayacak" dedi.
ÜÇÜNCÜLÜK ÇOK ÖNEMLİ
Beşiktaş, Süper Lig'de kalan 5 maçta 15 puan toplayarak ligi mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi. Görünen lig tablosunda Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışı için bir hayli avantajlı durumda ve genel kanı Sivasspor, G.Saray ve Beşiktaş'ın 3'üncülük için mücadele edeceği şeklinde. Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen ceza için CAS tarafından açıklanacak son kararla lig 3'üncülüğü oldukça büyük önem taşıyor.
PUAN FARKINI ERİTTİLER
CAS'ın cezayı onaması halinde, lig üçüncüsü Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazanacak. CAS Trabzonspor'un cezasını kaldırsa bile, lig 3'üncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan veya tek eleme oynayarak katılacağı için sıralamada 3'üncü olmak bir hayli önem taşıyor. 27'nci hafta itibarıyla G.Saray'ın 6, Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan Beşiktaş, 3 haftada puan farkını eriterek G.Saray'ın 1, Sivas'ın 3 gerisine kadar gelmiş durumda.
SERİ BAŞI OLACAKLAR
Siyah-beyazlıların planlarına göre eğer ligi üçüncü bitirirlerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması oldukça yüksek ihtimal olarak öne çıkmış durumda. Son 5 yılın istatistiklerine göre Beşiktaş'ın 47.000 puanı var. Son 5 yılda aldığı +puanlarla Avrupa'nın en iyi 23'üncü takımı haline gelen siyah-beyazlıları bu puan, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı iki turda da seri başı hale getirecek.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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