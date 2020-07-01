Beşiktaş'ta hesap zamanı!

Başkan Ahmet Nur Çebi'yi indirim görüşmelerini sezon sonuna bırakma konusunda ikna eden Sergen Yalçın, futbolculara müjdeyi verdi. Oyuncularıyla bir araya gelen başarılı teknik adam, "Ahmet Başkanımız bizi dinledi, indirim işi sezon sonuna kaldı. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak, kimsenin maaşından indirim olmayacak" dedi.

ÜÇÜNCÜLÜK ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş, Süper Lig'de kalan 5 maçta 15 puan toplayarak ligi mutlaka ilk üç içinde bitirmeyi tek hedef haline getirdi. Görünen lig tablosunda Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluk yarışı için bir hayli avantajlı durumda ve genel kanı Sivasspor, G.Saray ve Beşiktaş'ın 3'üncülük için mücadele edeceği şeklinde. Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen ceza için CAS tarafından açıklanacak son kararla lig 3'üncülüğü oldukça büyük önem taşıyor.

PUAN FARKINI ERİTTİLER

CAS'ın cezayı onaması halinde, lig üçüncüsü Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamaya hak kazanacak. CAS Trabzonspor'un cezasını kaldırsa bile, lig 3'üncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan veya tek eleme oynayarak katılacağı için sıralamada 3'üncü olmak bir hayli önem taşıyor. 27'nci hafta itibarıyla G.Saray'ın 6, Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan Beşiktaş, 3 haftada puan farkını eriterek G.Saray'ın 1, Sivas'ın 3 gerisine kadar gelmiş durumda.

SERİ BAŞI OLACAKLAR

Siyah-beyazlıların planlarına göre eğer ligi üçüncü bitirirlerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması oldukça yüksek ihtimal olarak öne çıkmış durumda. Son 5 yılın istatistiklerine göre Beşiktaş'ın 47.000 puanı var. Son 5 yılda aldığı +puanlarla Avrupa'nın en iyi 23'üncü takımı haline gelen siyah-beyazlıları bu puan, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı iki turda da seri başı hale getirecek.